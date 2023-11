Futsal B/M: Castellana, a Senise la prima sconfitta stagionale

Il Castellana C5 incappa a Senise nella prima sconfitta stagionale. Presso il PalaMonteCotugno la formazione della città delle Grotte si arrendono i padroni di casa bianconeri i quali, trascinati dal loro capitano Patrick Dipinto, si impongono con il punteggio di 5-2 superando in classifica proprio i baresi.

Nonostante l’iniziale vantaggio firmato da Mario Chiantera, dunque, i castellanesi non riescono a conquistare un altro risultato positivo in Basilicata dopo quello ottenuto due settimane fa a Maschito e restano fermi a quota 8 punti in graduatoria.



LA GARA – In terra lucana mister Andrea Rotondo si affida inizialmente a Ritorno, Satalino, Lacarbonara, Chiantera e Nitti, mentre sul fronte opposto Nicola Masiello, orfano del portiere titolare Nucera comincia con Collarino, Dipinto, Carlos Alberto, Stigliano e Benedetto. In avvio sono i castellanesi a farsi preferire con Satalino che lambisce il palo dalla distanza e con Lacarbonara che viene murato dopo una bella combinazione con Chiantera.

I padroni di casa, invece, crescono alla distanza e cominciano a farsi vedere dalle parti di Ritorno con Dipinto il quale scalda le mani del numero uno ospite. Il primo gol della partita sembra nell’aria e giunge prontamente ben prima di metà frazione quando sugli sviluppi di una rimessa laterale Chiantera fa partire una sassata mancina che si insacca sotto la traversa. La risposta del Senise non si fa attendere.

La doppia conclusione da fuori di Grandinetti è un messaggio chiaro da parte dei locali che poco più parti pareggiano grazie al tap-in di Carlos Alberto. Ma il Castellana non ci sta. Chiantera e Lacarbonara chiamano al grande intervento Collarino che deve ringraziare il palo sulla punizione calciata dallo stesso Chiantera. Prima dell’intervallo c’è tempo anche per l’ultima emozione della prima frazione, un’emozione che sa di svolta e che porta la firma di Dipinto, abile nel superare Ritorno in uscita e siglare la rete del primo vantaggio locale.

Nella ripresa i ritmi sono subito altissimi con entrambi i portieri chiamati agli straordinari sin dalle prime battute. Ritorno si oppone alla grande alle offensive del Senise, ma nulla può quando in contropiede il solito Dipinto deposita in fondo al sacco a porta praticamente vuota. La barca castellanese, però, non affonda nonostante il doppio svantaggio anzi, appena un minuto più tardi reagisce alla grande con Vitto che realizza la rete del provvisorio 3-2 rimettendo tutto in discussione e permettendo agli uomini di Rotondo di tornare a crederci.

Le opportunità non mancano per gli ospiti i quali impegnano Collarino e vanno vicini al pari con Chiantera, non preciso da buona posizione. Dall’altra parte, invece, il più pericoloso è sempre Dipinto: il numero 11, infatti, segna prima su punizione e poi con un gran sinistro da fuori area andando a completare il suo personalissimo poker e fissando il parziale sul 5-2 in favore del Senise. Dopo una fase finale in cui i baresi tentano il tutto per tutto con il power-play, la contesa va quindi in archivio con il successo dei padroni di casa e con il Castellana chiamato a fare tesoro di questa sconfitta in attesa di sfidare sabato prossimo la Diaz Bisceglie.

Futsal Senise – Castellana C5 5-2 (p.t. 2-1)

Futsal Senise: Benedetto, Capaldo, Cuccarese, Grandinetti, Iorio, Giorgini, Stigliano, Dipinto, Collarino, Iacovino. All.: Nicola Masiello.

Castellana C5: Ritorno, Manzalli, Satalino, Pedone, Nitti, Lacatena, Vitto, Bianco, Lacarbonara, Chiantera, Guglielmi. All.: Andrea Rotondo.

