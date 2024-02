Futsal B/M, Bernalda: Volpini ‘Non è buon momento, serve concretezza’

“Non siamo nel nostro migliore momento della stagione”, Queste le parole del tecnico Volpini a commento della sconfitta incassata dal Bernalda Futsal nella trasferta calabrese di Casali del Manco. “Malgrado le numerose assenze, siamo riusciti a costruire diverse palle gol purtroppo ci mancata la concretezza e la risolutezza sotto porta. Dobbiamo continuare a lavorare su questo difetto che ci trasciniamo da tempo sicuramente stiamo pagando le disattenzioni nel reparto difensivo anche a causa della nostra imprecisione in zona gol. Evidentemente dobbiamo raddoppiare gli sforzi per migliorare questi aspetti”.

Dopo le 5 trasferte consecutive, sabato prossimo Gallitelli e compagni torneranno al PalaCampagna per affrontare i pugliesi dell’Alta Futsal, questo il pensiero del trainer brasiliano “ritorno a casa”: “Torniamo al PalaCampagna dopo 5 trasferte consecutive con un bottino di punti inferiore a quanto avevamo auspicato alla vigilia di questo ciclo. Tranne la gara di Latiano, nelle altre partite credo che l’approccio sia stato quello giusto, però lo ripeto abbiamo commesso troppi errori sia in difesa che in attacco, questo ci ha fortemente penalizzati”.

D’obbligo fare il punto sull’infermeria alla luce delle numerose assenze scontate nella gara di Casali del Manco condizionata anche dalle non perfette condizioni di alcuni atleti: “Rientrerà Simone (Laurenzana) che ha scontato il turno di squalifica e dobbiamo recuperare Paolo D’Onofrio al 100% in quanto nelle ultime partite non era al meglio. Spero di riavere anche Mario (Gallitelli) e questo sarebbe un recupero davvero importante per noi. L’Alta Futsal? Stanno disputando un bel campionato, siamo consapevoli della loro forza e del momento propizio. Ci stiamo preparando al meglio, dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi e di quello che vogliamo essere visto che oscilliamo tra la zona play out e la zona play off. Dobbiamo infondere la giusta fiducia ai nostri ragazzi perché abbiamo delle qualità e ora dobbiamo concretizzare tutto il lavoro svolto in allenamento. Ci manca il risultato positivo e dobbiamo conquistarlo a tutti i costi iniziando da questa partita”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author