Futsal B/M, Bernalda vince il derby di Potenza con una manita

Prova persuasiva e vittoria per il Bernalda Futsal nel derby al “PalaPergola” contro il Potenza in una gara mai davvero in discussione con i ragazzi di Volpini capaci d’incanalare la contesa nel primo tempo con le doppiette di Laurenzana e Gallitelli seguite nella ripresa dalla rete di Benedetto. Un successo che rilancia il Bernalda dopo le due ultime sconfitte in campionato.

Cronaca. Il tecnico Volpini schiera il seguente quintetto iniziale: De Pizzo, Laurenzana, Sali, Grossi, Gallitelli. Sul fronte opposto il Potenza con: Smaldore, Tancredi, Cirenza, Molinari, Claps.

Il Bernalda parte con il piede sull’acceleratore e riesce a bloccare la contesa a 3’ grazie al tocco rapace di Gallitelli per lo 0-1. Pronta la reazione potentina: il diagonale di Claps trova pronto De Pizzo alla ribattuta. Da parte sua il Bernalda è abile nella costruzione della manovra: il diagonale di D’Onofrio scalda le mani a Smaldore.

I padroni di casa ci provano soprattutto con tiri dalla distanza: Lorpino trova la deviazione con i piedi di De Pizzo. La gara è gradevole e giocata a buon ritmo: gli ospiti a metà frazione sono pericolosi con la punizione di Gallitelli, Smaldore si oppone. Il Bernalda sfiora il raddoppio in ripartenza: Grossi lancia Laurenzana, il suo destro, da buona posizione, finisce al lato mentre, pochi istanti più tardi, Grossi impegna Smaldore.

E’ il preludio al gol bernaldese: rapido schema su palla inattiva dei ragazzi di Volpini che culmina con la stoccata vincente dalla media distanza di Laurenzana per lo 0-2. Gli ospiti insistono: Gallitelli pesca l’imbucata di Sali, il cui diagonale lambisce il palo. A 26’’ dal suono della sirena viene espulso Laurino per fallo da ultimo uomo su Grossi. Il Bernalda approfitta della superiorità numerica e riesce a calare il tris con Gallitelli per lo 0-3, risultato con il quale le squadre vanno al riposo.

Ad inizio ripresa il Bernalda cala il poker in ripartenza con Laurenzana per lo 0-4. I padroni di casa cercano di riversarsi in avanti ma De Pizzo è attento in un paio di circostanze in particolare sul diagonale di Lorpino, dall’altra parte il Bernalda agisce in ripartenza: Smaldore riesce a ribattere una rasoiata di D’Onofrio. Il Potenza non è domo: botta di Trivigno dalla banda di destra, De Pizzo è strepitoso.

Il Bernalda incanala definitivamente il match al 15’ con Benedetto con un tocco sotto misura per lo 0-5. Il tecnico Tancredi tenta la mossa disperata del quinto di movimento e riesce a realizzare la rete della bandiera a una manciata d’istanti dal suono della sirena con Canadeo per 1-5 finale.



CITTÀ POTENZA-BERNALDA FUTSAL 1-5

CITTA’ POTENZA C5: 1) Sagarese, 4) Trivigno, 5) Tancredi 6) Cirenza, 7) Lorpino, 8) Laurino, 9) Molinari, 10) Claps, 14) Vaccaro 15) Fierro, 22) Canadeo, 12)Smaldore. All. Tancredi.

BERNALDA FUTSAL: 4) Laurenzana 5) Sali, 6)Eletto, 7) D’Onofrio, 8) Iannuziello, 9) Carella 10), Gallitelli, 11) Grossi, 12) De Pizzo, 15) Lovecchio 24) Brescia 99) Benedetto. All. Volpini.

Arbitri: 1° Sferrella di Pescara, 2° Fiorentino di Barletta, cronometrista: Buzzacchino di Taranto.

Ammoniti: Lorpino (P).

Espulso: 19:34 p.t. Laurino (P).

