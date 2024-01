Pallamano A2/F, Conversano ospita il fanalino di coda Civitavecchia

Ripartirà domenica alle 15.00 il girone di ritorno del campionato di serie A2 femminile che vedrà Conversano impegnata tra le mura amiche con il Flavioni Civitavecchia, fanalino di coda a zero punti. Match da non sottovalutare come confermato dal risultato della gara di andata vinta dalle conversanesi allenate da Giuseppe Brandi al termine di una partita comunque equilibrata.

Capitan Mastroscianni e compagne ripartiranno dal punto d’oro conquistato lo scorso 16 dicembre contro il Prato con l’obiettivo di provare a far più punti possibili rispetto al girone di andata approfittando anche del maggior numero di gare casalinghe.

“Non abbiamo terminato nel migliore dei modi il girone di andata – commenta Mariacristina Vitto -, sebbene Il pareggio dell’ultima gara contro Prato ci abbia dato la grinta giusta per affrontare il girone di ritorno e ci ha fatto capire che con gioco di squadra possiamo farcela contro tutti. Però il nostro compito adesso è quello di riavvolgere il nastro e ripartire da zero, concentrandoci e lavorando al meglio sui nostri errori. Sabato affronteremo il Flavioni, squadra che ormai conosciamo abbastanza ma sempre difficile da affrontare anche se ultima in classifica. Servirà come sempre una grande prestazione!”.

Appuntamento domenica 14 gennaio alle ore 15.00 al Pala San Giacomo con ingresso gratuito. Diretta streaming sulla pagina Facebook Pallamano Conversano.

