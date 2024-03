Futsal B/M, Bernalda: rimonta strepitosa sul campo del Mirto

Barcolla, cade e si rialza il Bernalda Futsal, che sul terreno del Mirto vince una gara complicata con un inizio “horror”: sotto 4-0 nei primi minuti di match, Grossi e compagni riescono ad entrare in partita e ribaltare il risultato (già nel primo tempo) per poi allungare nella ripresa.

Sugli scudi per i lucani Laurenzana, autore di una tripletta; Carella e Grossi, entrambi autori di una doppietta, oltre alle reti di D’Onofrio e Boschiggia.

Cronaca. Il tecnico Volpini schiera il seguente quintetto iniziale: Boschiggia, Sali, Laurenzana, Grossi, Carella. Dall’altra parte il Mirto: Gioemi De Luca, Santoro, Campana, Giasson, Solferino

Inizio shock per il Bernalda che incassa due reti pronti-via, al 1’ il Mirto passa in vantaggio: Santoro la mette in mezzo per la stoccata vincente di Giasson per 1-0. Passano pochi secondi per il raddoppio dei padroni di casa: Giasson innesca Campana che griffa il 2-0. Non è finita, i calabresi insistono: palla persa da Grossi, Campana si invola in ripartenza e supera Boschiggia per il 3-0.

Il Mirto insiste: al 6’ Giasson impegna Boschiggia ma sulla ribattuta segna Cofone per il 4-0. Poco dopo il Bernalda reagisce e accorcia le distanze sugli sviluppi di una punizione calciata da Laurenzana una deviazione di Cofone inganna il portiere Gioemi De Luca per il 4-1. I lucani si ridestano dal torpore, Laurenzana (al 7’) supera Cofone e fredda De Luca per il 4-2 mentre, al 9’, una triangolazione (partita da una punizione da centrocampo) Grossi-Laurenzana porta quest’ultimo a griffare il 4-3.

La partita è gradevole: da una parte Boschiggia salva su Giasson, dall’altra il Bernalda dilapida la rete del pareggio con Iannuziello. Il Mirto non ci sta: Campana chiama al “miracolo” Boschiggia, il portiere brasiliano successivamente è abile a fare ripartire l’azione dei rossoblu lanciando Laurenzana che prontamente arma il tap-in vincente di Carella per il 4-4. I padroni di casa reagiscono: Benenati coglie il palo ma sul ribaltamento di fronte la staffilata di Boschiggia si spegne sotto l’incrocio per il 4-5.

I rossoblu, rinvigoriti dalla rimonta, continuano ad attaccare segnando ancora: imperioso assolo di Grossi, il laterale supera un paio di avversari oltre al portiere De Luca e infila il 4-6 mentre a 13’’ dal suono della sirena, al culmine di una bella trama di gioco, Iannuziello imbecca Grossi che la mette in rete per il 4-7, risultato con il quale le squadre vanno al riposo.

Nella ripresa prima il palo colto dal calabrese Campana e successivamente quello colto da Carella per i bernaldesi. Le due squadre continuano a “litigare” con i legni: Carella arma Laurenzana, la sua sassata si stampa sull’incrocio. Il Bernalda spreca la palla dell’ulteriore allungo con Laurenzana che si lascia ipnotizzare dal portiere De Luca.

Le tante occasioni da rete mancate dagli ospiti vengono punite dal Mirto che segna (al 11’) grazie ad una girata di Giasson per il 5-7. I ragazzi di Volpini provano a chiudere definitivamente la contesa: Carella dilapida un’altra buona occasione da rete ma al 13’ Casacchia compie un fallo da ultimo uomo su Laurenzana lanciato a rete e l’arbitro lo espelle lasciando momentaneamente in inferiorità numerica il Mirto, i rossoblu ne approfittano e, dopo pochi secondi segnano con D’Onofrio la rete del 5-8. A 30’’ dal suono della sirena arrotonda il risultato Carella per il 5-9 finale.



MIRTO-BERNALDA 5-9

RETI: 1’ p.t. Giasson (M), 1:20’ e 3:00 p.t. Campana (M), 6:00 s.t. Cofone (M), 6:30 (aut.) p.t. Cofone (B), 7:00’ e 9:00 p.t. Laurenzana (B), 13:02 p.t. Carella (B), 15:30 p.t. Boschiggia (B), 17:00 e 19:47 p.t. Grossi (B), 11:00 s.t. Giasson (M), 13:30 s.t. D’Onofrio (B), 19:30 Carella (B)

MIRTO: 9) De Luca Samuel 12) De Luca Gioemi Francesco 25) Solferino 18) Benenati 8) Cofone 28) Casacchia 11) Santoro 17) Diaco 7) Campana 22) Giasson 3) Salerno.

BERNALDA FUTSAL: 21) Boschiggia, 3) Scarnato 4) Laurenzana 6) Eletto 24) Brescia, 5) Sali, 7) D’Onofrio, 8) Iannuziello 9) Carella 11) Grossi, 15) Lovecchio, 99) Benedetto. All. Volpini.

Arbitri: 1^ Decorato di Barletta, 2^ Valentini di Bari cronometrista: Speziale di Cosenza.

Ammoniti: Iannuzziello (B).

Espulso: 13’ s.t. Casacchia (M).

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author