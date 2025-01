Futsal B/M, Bernalda: la vittoria inattesa svolta per girone di ritorno

Il Bernalda Futsal sorprende tutti e conquista una vittoria formidabile sul campo della capolista Soverato, pochi giorni dopo il pareggio emozionante al PalaCampagna contro i “campioni d’inverno” della Diaz Bisceglie. Le ultime due gare di campionato hanno mostrato un Bernalda capace di tenere testa alle big del girone, offrendo segnali estremamente positivi in vista del girone di ritorno, dove serviranno umiltà, grinta e consapevolezza nei propri mezzi.

Protagonista della vittoria in terra calabrese è stato Flavio Carella, autore di una doppietta, inclusa la rete decisiva contro il Soverato. “Finalmente abbiamo mostrato carattere e attributi anche fuori casa, lottando su ogni pallone – ha dichiarato Carella –. Queste due partite contro Soverato e Bisceglie ci hanno lasciato una grande consapevolezza: siamo un gruppo che non si arrende mai e dà tutto per questa maglia”.

Nonostante il rammarico per il mancato successo contro la Diaz, che avrebbe garantito la qualificazione alla Coppa Italia, il Bernalda sembra aver trovato una nuova identità. “Abbiamo lavorato tanto sull’approccio mentale e tattico, prendendo la sconfitta di Carovigno come punto di rinascita”, ha aggiunto Carella, evidenziando i miglioramenti della squadra guidata da mister Volpini.

Lo stesso Carella appare più maturo e incisivo: “Rispetto alla scorsa stagione, cerco di aiutare maggiormente la squadra con lavoro sporco e assist, ma quando arriva la palla giusta, non posso che finalizzare. Sono felice della mia doppietta, soprattutto per il secondo gol, nato da un’azione perfetta”.

Sabato prossimo il Bernalda affronterà il Nausicaa, terza forza del girone e imbattibile in casa. “Andremo lì con la stessa mentalità vista contro il Soverato, puntando a dare continuità al nostro gioco. Ogni partita del girone di ritorno sarà per noi come un playoff”, ha concluso Carella.

Il vento sembra cambiato in casa Bernalda, e i tifosi rossoblù possono guardare al futuro con rinnovato ottimismo.

