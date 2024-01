Futsal B/F, WFC Grottaglie: Giliberto, ‘Vogliamo essere protagoniste nel ritorno’

Simona Giliberto è stata una delle protagoniste della vittoria nel derby di Taranto e prima d’immergersi nella gara con il Montesilvano commenta così la vittoria conquistata in terra ionica: “Il successo di domenica è stato davvero emozionante – dice -. Era una partita importante per il nostro percorso e per concludere in positivo il girone di andata. Abbiamo meritato la vittoria fino all’ultimo secondo e l’abbiamo portata a casa. Siamo soddisfatte, ma con la testa bassa per continuare a risalire la classifica”.

IL BILANCIO: “Il girone d’andata? Non prendiamoci in giro non è stato all’altezza delle nostre aspettative. Avremmo potuto e dovuto fare di più però dagli errori si impara: quindi testa al girone di ritorno. Dobbiamo continuare come abbiamo finito quello d’andata putando a fare sempre meglio. Personalmente posso ritenermi soddisfatta per l’andamento dei miei primi mesi stagionali. Punto a migliorare per essere d’aiuto alla mia squadra e poi, perché no, togliermi anche qualche soddisfazione personale”.

IL GRUPPO: “Allenamento dopo allenamento stiamo recuperando la migliore forma fisica post feste natalizie. Nonostante qualche acciacco siamo tutte concentrate: nel girone di ritorno vogliamo fare meglio e giocarcela con tutte senza guardare la classifica e pensando partita dopo partita”.

IL MONTESILVANO: “Nel girone d’andata abbiamo vinto ma ogni partita ha una sua storia. Una cosa che abbiamo imparato nel girone d’andata è che non esistono squadre forti e squadre meno forti. Ogni gara va affrontata allo stesso modo, con lo stesso impegno e la stessa voglia di portare a casa la vittoria. Perciò non facciamoci ingannare dal fatto che il Centro Storico Montesilvano abbia zero punti in classifica. Stiamo lavorando per farci trovare pronte e per portare a casa l’intera posta in palio. Siamo cariche e nel girone di ritorno vogliamo essere protagoniste”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp