Futsal B/F: WFC Grottaglie, arriva la prima conferma

Si lavora senza tregua in casa WFC Grottaglie. La società sta costruendo una squadra importante per far divertire la città. La prima riconferma arriva tra i pali: l’esperta portiere Manuela Cordaro sarà ancora un’atleta biancoazzurra.

Tanto il suo entusiasmo e la voglia di far bene: “Non vedo l’ora di ricominciare – dice -. In estate sento sempre la mancanza degli allenamenti. Passano gli anni e aumentano gli impegni della vita, ma il calcio a 5 per me ha sempre un ruolo molto importante”.

OBIETTIVI: “Proveremo a far meglio della passata stagione, sono convinta ci riusciremo. Per quanto mi riguarda, punto sempre ad alzare l’asticella sia personale che per il gruppo”.

PERCHÉ RESTARE: “Alla base della mia scelta, di cui sono fermamente convinta, c’è la serietà di una società seria che mi ha coinvolto fin dall’inizio. So che posso contare su di loro”.

IL GRUPPO: “Me lo aspetto affiatato. Sono a conoscenza di qualche nuovo nome e non posso che essere entusiasta. Darò sempre il massimo senza mai risparmiarmi”.

