Futsal, Audace Monopoli: nuovo pari per l’Under 19

Pareggio casalingo nel big match e posticipo della 15a giornata del campionato Under 19 girone S tra la Kredias Audace Monopoli e il Manfredonia, match giocato a campo invertito alla Tensostruttura di via Pesce.

La partita. Il match si sblocca al quarto d’ora col vantaggio degli ospiti, bravi a sfruttare una disattenzione difensiva, ma trenta secondi più tardi l’Audace trova immediatamente la rete del pari con Satalino, bravo a ribattere in rete un tiro di Andresini respinto dal portiere manfredoniano. Nel finale di frazione è Di Palma a ribaltare il risultato dopo una splendida rotazione di palla del quintetto. Squadre a riposo sul 2-1.

Nella ripresa gli ospiti trovano dopo pochi minuti dal via il gol del pari ma la squadra di mister Lamanna non molla e verso il quarto d’ora con un tiro di Andresini deviato in rete ritorna in vantaggio. Negli ultimi minuti il Manfredonia inserisce il quinto di movimento, e a meno di dieci secondi dalla fine trova la rete del 3-3 finale. C’è un po’ di rammarico per come è arrivato il gol del pari, ma i ragazzi hanno giocato ad alti livelli come nel match precedente col Giovinazzo..

Con questo pari l’Audace resta imbattuta nel girone di ritorno con nove risultati utili consecutivi, sola al terzo posto distante quattro punti dalla vetta, posizione da consolidare e migliorare nelle ultime tre giornate della regular season. Domenica prossima alla Tensostruttura arriva il Canosa.

