Futsal A2/M, sconfitta casalinga per l’Audace Monopoli

Sconfitta casalinga per la Kredias Audace Monopoli nella prima giornata di ritorno contro il Mascalucia per 4-5. Una partita non facile con una forte avversaria che ha saputo sfruttare a pieno i vari contropiedi messi a disposizione, mentre i gialloblu, orfani già dello squalificato Passiatore, vengono condizionati anche dall’espulsione nel finale del primo tempo di capitan Caramial

La partita. Passano tre minuti e D’Arrigo con un diagonale preciso batte Caramia. Al 6’ raddoppio degli ospiti con una gran giocata di Nicolosi verso Joao che poggia il pallone in rete. Al 12’ a segnare è Nicolosi che su contropiede con un doppio tocco riesce a superare Caramia. Due minuti più tardi si sblocca il match per l’Audace con la rete dell’1-3 di Juan Cruz servito da Baldassarre.

La partita sembra riaperta, ma al 18’ arriva un cartellino rosso abbastanza ingeneroso ai danni di Caramia, ritenuto dall’arbitro di aver commesso un fallo da ultimo uomo quasi a centrocampo. Audace in quattro e debutto del giovanissimo portiere Grimaldi, autore di un ottimo match. I gialloblu comunque resistono e il primo tempo si conclude sull’1-3.

Nella ripresa passano due minuti e il Mascalucia segna nuovamente in contropiede con la seconda marcatura di D’Arrigo. Un minuto più tardi però l’Audace dimostra di esserci con la rete del 2-4 di Lapertosa. Al 7’, dopo una palla goal mancata da Rodrigo arriva daccapo in contropiede il 2-5 con la tripletta di D’Arrigo. L’Audace però non molla e prova in tutti i modi a riaprire l’incontro, ma il portiere ospite è attento in varie occasioni, come la respinta sul colpo di tacco di Cristofaro. Al 15’ mister Giacovazzo inserisce Lenoci come quinto di movimento e indovina la mossa, dato che al 18’ si porta dal 2-5 al 4-5 in pochissimi secondi grazie a due reti di Rodrigo, facendo infiammare i 300 presenti alla Tensostruttura. Goal che però non bastano, dato che il tempo a disposizione è poco e arriva il fischio finale.

E’ cominciato il 2024, ma l’appuntamento con la prima vittoria casalinga è ancora rinviato. I gialloblu restano a quota 13 punti in classifica, a ridosso della zona playout insieme al Piazza Armerina ed a un punto dal Messina, prossimo avversario nell’ultima trasferta siciliana della stagione.

KREDIAS AUDACE MONOPOLI – MASCALUCIA C5 4-5 (1-3)

Reti: 13’ Juan Cruz; 3’st Lapertosa, 18’st 2 Rodrigo(A); 3’, 2’st e 7’st D’Arrigo, 6’ Joao, 12’ Nicolosi(MA)

KREDIAS AUDACE MONOPOLI: Caramia; Lenoci, Palattella, Juan Cruz, Baldassarre, Lapertosa, Rodrigo, Paragò, Perrucci, Andriani, Cristofaro; Grimaldi. All.: Giacovazzo.

MASCALUCIA C5: Danek; Joao, Cavallaro, Nicolosi, Sgroi, Famà, D’Arrigo, Marletta, Longo, Licandri; Lo Faro, Licciardello. All.: Incatasciato.

Arbitri: Emilio Viviani della sezione di Nocera Inferiore e Manuel Terracciani della sezione di Napoli. Cronometrista: Salvomaria Dubbiosi della sezione di Caserta.

Ammoniti: Rodrigo(AM), Cavallaro(MA).

Espulsi: 17’ Caramia (AM).

Falli: 2-0 p.t., 3-1 s.t.

