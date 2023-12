Futsal A2/M, l’Audace Monopoli ferma la capolista New Taranto

Con una grande prestazione di cuore, la Kredias Audace Monopoli ferma la capolista Taranto sul risultato di 4-4. Una partita che ha visto dominare i gialloblu nella prima parte, mentre nella seconda metà sono stati gli ospiti a provare in tutti i modi di vincerla, rischiando lo sgambetto nel finale.

La partita. Immediato vantaggio dei gialloblu con Baldassarre che supera l’estremo difensore ospite su assist di Lapertosa. Al 6’ raddoppio Gialloblu con Passiatore che lancia un pallone preciso verso Juan Cruz che insacca il raddoppio. Dopo neanche un minuto con un gran tiro va a segno Giannace per il 2-1. All’11’ 3-1 e goal al debutto per il rientrante Rodrigo che arriva davanti al De Risi lo dribbla e insacca. Dal 13’ il Taranto prova a sbloccarsi inserendo il quinto di movimento, ma un minuto più tardi è l’Audace a segnare il 4-1 con Passiatore che di testa salta De Risi mandando la palla in rete. Pochi secondi dopo è ancora Giannace a siglare il 4-2 con un altro tiro potentissimo da circa dieci metri. Al 19’ arriva il 4-3 ospite con una sfortunata autorete di Paragò. Squadre a riposo con l’Audace che lascia il campo tra gli applausi degli oltre 300 presenti alla Tensostruttura.

Nella ripresa il Taranto si porta totalmente all’attacco, coi gialloblu che cercano di difendere il vantaggio, ma al 7′ su schema negli sviluppi di una punizione arriva il 4-4 con Bottiglione. La pressione ospite continua insistente ma Caramia salva in diverse occasioni il possibile 4-5. La squadra di mister Giacovazzo resiste all’offensiva e per poco non sfiora il colpaccio su contropiede a pochi secondi dal termine con Juan Cruz, chiuso da De Risi.

Con questo pareggio la squadra di mister Giacovazzo mostra sempre più margini di crescita. Si resta ancora a caccia della prima vittoria casalinga e ancora nelle zone basse della classifica di un campionato, che a parte le prime 3-4 classificate, resta comunque equilibratissimo. Sabato prossimo trasferta da non sottovalutare in casa del Molfetta, la prima della stagione in Puglia.

KREDIAS AUDACE MONOPOLI – NEW TARANTO C5 4-4 (4-3)

Reti: 1’08’’ Baldassarre, 6’43’’ Juan Cruz, 10’39’’ Rodrigo, 13’56’’ Passiatore(A); 7’21’’ e 14’20’’ Giannace, 19’29’’ aut. Paragò, 7’36’’s.t. Bottiglione(T).

KREDIAS AUDACE MONOPOLI: Caramia; Passiatore, Lenoci, Palattella, Juan Cruz, Baldassarre, Lapertosa, Paragò, Renna, Cristoforo, Rodrigo; Grimaldi. All.: Giacovazzo.

NEW TARANTO C5: G.De Risi; Rodrigo Lopes, Galeandro, Novellis, Valentini, M.De Risi, Bottiglione, Rosato, Giannace, Versace, Murilo; Masiello. All.: Bommino.

Arbitri: Andrea Pulimeno di Roma 1 e Raffaele Buonocore di Castellammare di Stabia. Cronometrista: Diego Ramires di Lecce.

Falli: 4-5; 5-2. Ammoniti: Lapertosa, Rodrigo, Juan Cruz, Passiatore(A); Murilo, Bottiglione(T).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp