Futsal A2/M, l’Audace Monopoli espugna Bitonto

Pazzeschi. È questo l’aggettivo dopo una straordinaria prestazione in casa del Bitonto, con l’incontro terminato sul 7-3 in favore dei gialloblu. Una partita gestita perfettamente da mister Giacovazzo e dai suoi dodici che hanno saputo tener testa a un forte avversario in un campo difficilissimo riuscendo a prevalerne nel finale gestendo e dilagando il vantaggio. Rientra alla grande Lapertosa, autore di una tripletta, mentre arrivano la prima doppietta di Cristofaro e la prima rete in maglia gialloblu di capitan Caramia. Out per squalifica Rodrigo.

Pronti via ed è subito Audace pericolosa con un tiro centrale di Cristofaro respinto da Di Benedetto in corner. Le due squadre sono molto attente in fase difensiva e bisogna attendere il 15’ quando l’Audace passa in vantaggio grazie a un contropiede che si conclude con un tiro di Lapertosa che si insacca alle spalle di Di Benedetto. Passano solamente diciassette secondi e i padroni di casa trovano immediatamente il pari con Ferdinelli.

La partita è molto aperta ed entrambi i portieri si rendono protagonisti in alcune occasioni pericolose. Finisce sull’1-1 un primo tempo molto intenso e allo stesso equilibrato.

Secondo tempo. Al 3’ i locali passano in vantaggio con Acquafredda, ma l’Audace non sta a guardare e al 7’ arriva il pareggio di Juan Cruz. Al 10’ grande respinta di Caramia su una gran conclusione di Ferdinelli diretto a rete. Un minuto più tardi è sorpasso Audace con la rete di Cristofaro bravo a ribaltare in rete una gran conclusione di Leggiero che Di Benedetto aveva respinto.

Quando siamo giunti al 13’ il Bitonto ritrova nuovamente il pari con Solimini, ma passano pochi secondi ed è ancora Cristofaro a riportare in vantaggio i gialloblu dopo una ripartenza fulminea. Al 16’ Caramia respinge una gran conclusione di Castiglio e nella ripartenza è Lapertosa a siglare la rete del 5-3 gialloblu. Subito dopo il gol mister Di Bari inserisce il quinto uomo di movimento e l’Audace al 18’ trova la rete del 6-3 grazie a un rilancio dalla propria porta di capitan Caramia, che trova la prima storica rete in gialloblu.

Meno di un minuto più tardi sempre a porta vuota dalla distanza arriva il settimo goal messo a segno da Lapertosa. Finisce quindi 7-3, una prestazione con la P maiuscola da parte di tutto il gruppo. Grazie a questo successo l’Audace sale al quinto posto in classifica entrando in zona playoff, a quota 24 punti. Adesso però non bisogna perdere la calma e la concentrazione, dato che sabato prossimo alla Tensostruttura arriva la capolista Canicattì.

SERIE A2 GIRONE D 2023/24, 17^ GIORNATA

FUTSAL BITONTO – KREDIAS AUDACE MONOPOLI 3-7 (1-1 p.t.)

Reti: 15’ Ferdinelli, 3’st Acquafredda, 13’st Solimini(B); 15’ e 16’st Lapertosa, 7’st Juan Cruz, 11’st e 13’st Cristofaro, 18’st Caramia, 18’st Palattella(A)

FUTSAL BITONTO: Di Benedetto; Ferdinelli, De Cillis, Perrucci, Castiglio, Orlino, Diaz, Acquafredda, Caggianelli, Solimini, Banegas; Carella. All.: Di Bari.

KREDIAS AUDACE MONOPOLI: Caramia; Leggiero, Passiatore, Lenoci, Palattella, Juan Cruz, Lapertosa, Paragò, L’Abbate; Renzoni, Sibilio. All.: Giacovazzo.

Arbitri: Davide Salvatore Fonti della sezione di Caltanissetta e Andrea Salanitro della sezione di Catania. Cronometrista: Amedeo Lacalamita della sezione di Bari.

Ammoniti: De Cillis(B); Passiatore(A).

Note: Divise neroverde per il Bitonto, bianco oro per l’Audace.

