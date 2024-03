Futsal A2/M, Audace Monopoli ospita la capolista Canicattì

Sabato 2 marzo, la Kredias Audace Monopoli ospiterà alla Tensostruttura la capolista Futsal Canicattì. Contro la formazione siciliana sarà una difficile sfida per i ragazzi allenati da mister Francesco Giacovazzo che arrivano da cinque risultati utili consecutivi e da una entusiasmante vittoria di sabato scorso a Bitonto, e perciò bisognerà confermare quanto di buono è stato fatto fino a oggi.

A parlare prima del match è il pivot Simone Cristofaro, che ha saputo ricambiare la fiducia di mister Giacovazzo rivelandosi una vera sorpresa: «Con la capolista Canicattì sappiamo che sarà un match molto difficile, dove il minimo errore potrebbe essere decisivo sul risultato finale. Dovremo stare concentrati per tutta la partita, l’abbiamo preparata bene e sono fiducioso».

Riguardo al suo cammino in gialloblu, Cristofaro è raggiante: «Sapevo che non sarebbe stato facile il cambiamento dal calcio a 11 al Futsal, ma ho lavorato e continuo a lavorare duramente e sono contento che con questi gol ho aiutato la squadra a conquistare punti importanti per il nostro campionato».

L’Audace in poche settimane è cresciuta notevolmente arrivando al quinto posto in classifica, e per Cristofaro c’è ancora molto da fare: «La parte finale del campionato è la più difficile ma anche la più bella, vogliamo dire la nostra fino alla fine e provare a raggiungere i play off che per una squadra giovane e alla prima esperienza come la nostra sarebbe un grande orgoglio».

La società ha deciso di omaggiare in vista della festa della donna l’ingresso gratuito per le donne, ma anche per ragazzi e ragazze under 18. Fischio d’inizio alla Tensostruttura di Via Amleto Pesce, sabato 2 marzo alle ore 16:00.

