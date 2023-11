Futsal A2/M: Audace Monopoli conquista la prima vittoria

La Kredias Audace Monopoli conquista la prima vittoria in Serie A2 per 4-3 in casa dell’Ecosistem Lamezia. Importante successo per i ragazzi allenati da mister Giacovazzo conquistato grazie a una gran prova di cuore e grinta che da morale dopo un inizio di campionato abbastanza sfortunato, oltre a smuovere la classifica.

La partita. Primo tempo botta e risposta. Passano sei minuti di gioco e l’Audace passa in vantaggio con Juan Cruz servito da Baldassarre, ma dopo meno di un minuto i padroni di casa trovano il pari con Caffarelli. La partita che prosegue in maniera equilibrata e corretta senza grosse occasioni da rete, fino al 17′ quando arriva il raddoppio da parte di Juan Cruz che col suo sinistro supera Rotella.

Al vantaggio ospite però, come accaduto a inizio match arriva subito la risposta dei locali che dopo pochi secondi riportano nuovamente il match in parità con Ecelestini. Squadre a riposo sul 2-2. Nella ripresa parte bene l’Audace che colpisce dopo neanche un minuto il palo con Alex, ma la rete del vantaggio la trovano i padroni di casa al 2′ su un calcio di punizione battuto da Ecelestini.

Il Lamezia prova ad amministrare il match e a mantenere il vantaggio ma l’Audace non molla mai e al 14′ Juan Cruz sigla la sua tripletta personale con un bel tiro dalla distanza e riporta il match in parità. Due minuti più tardi è ancora Juan Cruz a sfiorare la quarta rete con la palla che tocca la traversa. La squadra gialloblu continua a gestire e costruire azioni importanti e al 18′ trova la rete del sorpasso con Lapertosa.

Il Lamezia riparte col quinto uomo di movimento ma senza creare occasioni e il tempo scade. Fischio finale, 3-4 per gli ospiti e sofferta e meritata vittoria dei gialloblu che possono finalmente tornare a casa da un’altra lunga trasferta con il sorriso e con la testa al prossimo difficile match di sabato prossimo in casa contro il Bitonto.

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER – KREDIAS AUDACE MONOPOLI 3-4 (2-2)

Reti: 7′ Caffarelli, 18′ e 2’st Ecelestini(L); 6′, 17′ e 14’st Juan Cruz, 18’st Lapertosa(A).

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER: Rotella; Caffarelli, Ecelestini, Gagliardi, Gigliotti, Mantuano, Mendola, Patamia, Tubau, Ramirez, Savio; Pulerà. All.: Carrozza.

KREDIAS AUDACE MONOPOLI: Caramia; Passiatore, Lenoci, Palattella, Juan Cruz, Baldassarre, Lapertosa, Alex, Paragò, Perrucci, Cristofaro; Sibilio. All.: Giacovazzo.

Ammoniti: Ecelestini, Tubau, Mantuano(L); Baldassarre(A).

