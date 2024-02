Futsal A2/M, Audace Monopoli a Lamezia con Leggiero al debutto

Sabato 17 febbraio, alle 16:00, nella Tensostruttura di via Amleto Pesce, la Kredias Audace Monopoli affronterà in casa in un match delicato con in palio punti preziosi la formazione calabrese dell’Ecosistem Lamezia Soccer.

A parlare prima del match è il neoacquisto Luca Leggiero, che domani farà proprio il debutto con l’Audace davanti al suo nuovo pubblico. «L’emozione è tanta, perché torno a Monopoli dopo 10 anni, dove ho mosso i miei primi passi nel calcio a 5 per poi trasferirmi in diverse squadre dove ho vinto tanto (Europeo con l’Italia, Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa italiana col Pescara, ndr.). Giocare nella squadra della mia città è bellissimo e cercherò di farlo al meglio come ho fatto in passato onorandola».

Riguardo al suo percorso appena iniziato con la sua nuova squadra, Leggiero dichiara: «Fino ad oggi il cammino dei miei compagni di squadra è stato buono, soprattutto perché siamo una matricola che arriva due promozioni di fila e non penso che si poteva chiedere di più. Non so dove potremo arrivare perché non conosco molto bene la categoria e non voglio sbilanciarmi, ma continueremo a migliorarci e a migliorare la posizione in classifica che comunque è buona, cercando di puntare al raggiungimento di un obiettivo più importante. Domani mi aspetto che la squadra faccia una grande partita, non solo perché esordisco e ci tengo tantissimo, ma lo stesso pensiero è anche dell’intero gruppo. Mi sto allenando da due settimane, siamo una buona squadra con validi elementi. Spero che con il mio apporto e la mia esperienza riesca a dare qualcosa in più, perché come detto se vogliamo ambire a qualcosa più in alto dobbiamo cominciare a farlo già vincendo domani in casa e confermare ulteriormente quanto di buono è stato fatto».

Per il match di domani, Leggiero sogna il tutto esaurito: «Ai tifosi non devo dire nient’altro, molti mi hanno contattato anche privatamente per congratularsi promettendomi che verranno a trovarmi alla Tensostruttura per tifare me e la squadra, quindi c’è stata già una risposta positiva, oltre al fatto che c’è già un buon numero di spettatori che seguono assiduamente la squadra, numero che spero aumenti di giornata in giornata, quindi speriamo già da domani in una Tensostruttura sold out!».

