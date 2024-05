Futsal A2/Élite: New Taranto e Murilo Rodrigues Miani si separano

Dopo una stagione, si separano le strade tra la New Taranto e Murilo Rodrigues Miani: il centrale italo-brasiliano, classe 1988, non vestirà la maglia rossoblù nella prossima stagione.

La decisione è stata presa in comune accordo dall’esperto giocatore e la società ionica: il giocatore aveva contribuito alla promozione in Serie A2 Élite del club pugliese nell’ultimo campionato, realizzando anche sette reti.

Così il calcettista ha voluto salutare l’intero ambiente: «Ringrazio la famiglia Brittannico, il presidente Malizia e tutti i dirigenti per la stagione esaltante, conclusasi con la vittoria del campionato. Sono contento di aver vestito la maglia della New Taranto e di aver lavorato con un gruppo squadra ben affiatato e guidato da un tecnico esperto come mister Bommino. Ci rivedremo, sicuramente, sui campi».

Contestualmente, la società ionica augura a Murilo Rodrigues Miani le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author