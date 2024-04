Futsal A/F, Bitonto: battere la VIP per difendere il primato

Vincere per difendere il primato in classifica. Non ci sono ulteriori strade o soluzioni per il Bitonto, che nel ventunesimo e penultimo turno del campionato nazionale di Serie A ospiterà la VIP C5 fra le mura del Palalagravinese di Sammichele di Bari.

Reduci dal pari casalingo con il Lamezia, quella veneta è una delle realtà più solide di questo campionato, come recita il settimo posto in classifica e i 23 punti conquistati finora.

Servirà dunque il miglior Bitonto per azzerare dalla mente il pari dell’ultimo turno con il GTM e portare a casa tre punti che vorrebbero dire primato assoluto dalla prima all’ultima giornata.

Altra curiosità, Bitonto e Vip anticiperanno quello che sarà l’ottavo di finale di coppa in programma il prossimo 18 aprile. Da un lato il campionato, dunque, dall’altro la Coppa.

Marzuoli non vuole cali di tensione: “Sono partite strane queste – dice -: vorresti essere concentrato su quello che fai, ma inevitabilmente la mente è all’importante evento che inizia tra qualche giorno. Tra l’altro, il fatto che il VIP sia stesso avversario di Coppa non aiuta la concentrazione. Serve un altro piccolo sforzo per coronare degnamente una ottima regular season e domenica è il momento giusto. Purtroppo, giochiamo su un campo che di fatto non è quello di casa e questo potrebbe nascondere qualche criticità, ma dobbiamo essere concentrati al massimo andando in campo sicuri di fare la prestazione e portare a casa il risultato. Alla Coppa Italia, cui parteciperanno tante squadre che si stanno nascondendo ma che hanno le nostre stesse possibilità di vincere, ci penseremo da lunedì mattina”.

Alessia Grieco si è subito inserita nell’organico neroverde e si sta confermando come la migliore marcatrice italiana del campionato: “E’ stata una scelta importante e non facile: lasciare una famiglia per cercare di mettermi in gioco in un ambiente come quello di Bitonto. Società, staff e soprattutto le compagne hanno facilitato tantissimo il percorso di inserimento e sono molto felice della mia decisione. Stiamo arrivando al momento più importante della stagione, si sente nell’aria. A Bitonto i tifosi ti salutano per strada facendoci l’in bocca a lupo per la coppa e i playoff. Sarà emozionante esserci e viverla. È fondamentale anche la partita di domenica. Abbiamo fatto bene finora e domenica possiamo chiudere il conto per il primato della regular season, che non dà trofei ma tanta consapevolezza. VIP è una squadra che si può rivelare complicata se non la affronti da subito con grande voglia. Pensando partita per partita e con la massima concentrazione potremmo toglierci parecchie soddisfazioni”.

Ad arbitrare la partita Andrea Seminara, primo arbitro, e Pierluigi Minardi, secondo. Al Cronometro Paolo De Lorenzo Appuntamento alle 16 al Palalagravinese di Sammichele di Bari per Bitonto-VIP. Diretta streaming su FutsalTV e tradizionale differita in TV sul canale 16 di TRM Network.

