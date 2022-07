Un furgone frigo che trasportava ghiaccio, si è ribaltato nel brindisino sulla strada 379 all’altezza di Costa Merlata. Il conducente del mezzo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Perrino di Brindisi, le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. Da accertare le cause che hanno provocato il sinistro, forse l’esplosione di una gomma, saranno i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine a chiarire la dinamica. Sul posto è stato necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni, su richiesta della Polizia Stradale, intervento che è servito a mettere in sicurezza il furgone, con la bonifica dell’impianto elettrico ed il serbatoio del carburante, è stato così possibile rimuovere il mezzo, scongiurando il rischio di incendio o di esplosione. Durante le operazioni di soccorso il traffico sulla strada che collega Brindisi a Bari, particolarmente intenso nel giorno festivo, ha subito un notevole rallentamento. I mezzi in coda sono stati fatti deviare verso Costa Merlata.

Sul posto la Polizia Stradale e i sanitari del 118.