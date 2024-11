Fratelli d’Italia contro aumento età pensionabile per forze di sicurezza

Nei giorni scorsi, il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, su iniziativa dell’onorevole Giovanni Maiorano, ha presentato emendamenti alla legge di bilancio 2025. L’obiettivo è ripristinare il turn over al 100% per le forze di polizia, i militari e i vigili del fuoco, ed eliminare la norma che permetterebbe la permanenza in servizio fino a 70 anni.

Maiorano ha rassicurato associazioni e sindacati di categoria sulle preoccupazioni espresse recentemente, sottolineando l’impegno di Fratelli d’Italia nel modificare la manovra finanziaria per evitare sia il taglio del turn over sia l’aumento dell’età pensionabile per il comparto difesa e sicurezza. Ha inoltre ricordato la costante vicinanza del Governo Meloni, che in questi due anni ha lavorato per potenziare l’organico e tutelare gli operatori in divisa, figure indispensabili per la sicurezza dei cittadini.

Maiorano, membro della I Commissione Affari costituzionali e della Commissione Parlamentare Antimafia, ribadisce la volontà di preservare la specificità del settore, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dalle forze dell’ordine con professionalità e spirito di sacrificio.

