Frantoi aperti: successo per la giornata dedicata all’olio extravergine

Grande partecipazione per la giornata organizzata da AIFO – Associazione Italiana Frantoiani Oleari, che domenica 1° dicembre ha animato le città di Andria, Cisternino e Martina Franca con sei eventi dedicati alla qualità dell’olio extravergine d’oliva. L’iniziativa, parte del Progetto Esecutivo 2024 di Italia Olivicola e sostenuta dal Regolamento UE 2021/2115, ha confermato l’interesse del pubblico per un settore simbolo dell’eccellenza italiana.

“Queste giornate sono fondamentali per diffondere la cultura dell’olio extravergine di qualità – ha dichiarato Elia Pellegrino, presidente di AIFO –. I percorsi di avvio all’assaggio aiutano i consumatori a riconoscere il valore degli oli e a comprendere il processo produttivo. Vogliamo che il pubblico scopra da vicino i nostri frantoi, luoghi di trasparenza e garanzia.”

Gli eventi hanno offerto momenti di approfondimento con esperti del settore e percorsi sensoriali per imparare a distinguere oli DOP, IGP e biologici, valorizzando le eccellenze italiane. “Il frantoio – ha aggiunto Stefano Caroli, presidente dell’Associazione Frantoiani Pugliesi – è un punto di incontro tra tradizione e innovazione. Educare i consumatori è fondamentale per rafforzare la fiducia nel nostro lavoro.”

Un contributo significativo è stato portato dal Prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, intervenuto al convegno di Cisternino per sottolineare il legame tra territorio, qualità e tradizione. AIFO ribadisce il suo impegno per la tutela della figura del frantoiano e per la promozione di un consumo consapevole e informato, continuando a essere un pilastro nella valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author