Con delibera del direttore generale dell’Asl di Brindisi, Flavio Roseto, Francesco Zingarello Pasanisi, mesagnese, è stato nominato amministratore unico della società Sanitaservice Asl Brindisi S.r.l..

La società “in house” dell’Asl Br/1, attualmente impiega circa 900 persone, si occupa dei servizi a favore dell’Asl di Brindisi nel campo dell’ausiliariato, della logistica ospedaliera, del portierato, cup e screening, riabilitazione psichiatrica, manutenzione del verde, logistica integrata con un fatturato di circa 30 milioni di euro.

A partire dal primo gennaio 2023 gestirà anche il servizio del 118, assorbendo altri 198 autisti e 165 soccorritori e acquistando 35 ambulanze.

Francesco Zingarello Pasanisi è dottore commercialista dal 1995, revisore contabile e revisore degli enti locali, perito del Tribunale di Brindisi.

Collabora da diversi anni con la cattedra di Statistica Aziendale presso l’Università degli Studi del Salento. Ha svolto diversi incarichi come componente-presidente del collegio dei revisori per diversi comuni ultimo quello di Modugno (Ba).

E’ stato membro dello staff della presidenza della Provincia di Brindisi con Ferrarese occupandosi del controllo analogo su tutte le società partecipate della Provincia, modulare il controllo di gestione e seguire l’andamento economico-finanziario dell’ente. Ha anche collaborato con i commissari straordinari dell’Ente in tal ruolo.

E’ stato presidente del cda della STP Spa – società di trasporti di Brindisi – , amministratore unico con il commissario straordinario della Provincia di Taranto della società Multiservizi Taranto Isolaverde Spa, amministratore unico della società Terra di Brindisi Srl.

Per un breve periodo è stato direttore amministrativo della BMS Multiservizi Srl del Comune di Brindisi. E’ attualmente presidente di diversi Organismi di vigilanza per la 231.

Pasanisi prenderà il posto dell’amministratore unico pro tempore, Maria Rosa Di Leo.