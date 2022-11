Condividi su...

Linkedin Whatsapp Email

CASTELLANA – Una strage silenziosa. Secondo l’Istat In Puglia gli incidenti stradali sono stati 9.086, il 20% in più rispetto al 2020); i decessi accertati sono stati 203 (+21,2%) ed i feriti 14.021 (-18,6%). Per questo l’associazione Vivilastrada.it, in occasione della Giornata Mondiale nel ricordo di tutte le vittime della strada ha organizzato una Santa Messa nella parrocchia Madre SS. del Caroseno a Castellana Grotte, nel Sudest Barese. La celebrazione è stata officiata da monsignor Giuseppe Favale, vescovo della diocesi di Conversano Monopoli, e dal parroco don Vito Cassone. Passando alla distribuzione geografica dell’incidentalità è emerso dall’analisi Istat che all’interno dell’area metropolitana di Bari si è concentrato il 33,9% dei sinistri. La maglia nera della mortalità spetta alla provincia di Lecce che ha registrato 50 decessi.