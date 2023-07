FRANCAVILLA FONTANA – Il generale Michele Carbone, neo direttore della Direzione Investigativa Antimafia, parla di orgoglio, di giustizia, di amore per la divisa, e per lo stato. Sono le parole di chi, dal prossimo 27 luglio, lascerà il comando interregionale dell’Italia Meridionale per raggiungere Roma, a capo della Dia. Eppure, il futuro, colorato dalle note del glorioso passato, attraversa Francavilla Fontana, per l’inaugurazione della nuova sede della compagnia della guardia di finanza. Lo speciale Mattina Sud dedicato ad una giornata in odor di legalità e giustizia.

