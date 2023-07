Brindisi, in fiamme un Fiorino risultato rubato

In rogo un Fiorino risultato rubato. E’ accaduto nel pomeriggio. Una squadra del Comando di Brindisi è intervenuta in contrada Bufalaria, nei pressi dello svincolo per Serranova, per domare un incendio sul mezzo. I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme ed alla messa in sicurezza dell’ intera area. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Giovanni Cannalire Ha all'attivo varie esperienze giornalistiche in diverse emittenti private anche come direttore. Collaboratore del Nuovo Quotidiano di Puglia dal 1984. Direttore responsabile di Radio 85 del gruppo editoriale Distante. Per la carta stampata è stato direttore, tra gli altri, del magazine "la Città", "Francavilla Oggi", "Il Brindisino". Redattore per Antenna Sud 85. Da sempre "Gianni" e non Giovanni

