Comunali Potenza: Guarente rinuncia, avanti Fanelli

Potenza, mercoledì 8 maggio 2024 – “Ho lavorato per cinque anni con dedizione e serietà per la città di Potenza. Cinque anni segnati dalla pandemia Covid che ha inevitabilmente frenato e rallentato progetti e programmi, ma che non ha impedito di raggiungere straordinari risultati. È stata un’esperienza che mi ha visto coinvolto sempre in prima linea per provare a rendere il giusto merito ad una comunità portatrice di interessi diffusi, che ho provato a tutelare con attenzione e rispetto. Ho preso atto con soddisfazione della volontà dei dirigenti, nazionali e locali, di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi moderati, di riconfermarmi come candidato di coalizione anche per la prossima tornata elettorale. Ad oggi, ancora una volta, il mio senso di responsabilità mi porta, però, a dover prendere una scelta che va nel senso di favorire l’allargamento del centrodestra, al fine di dare al futuro governo cittadino una maggioranza quanto più ampia e stabile possibile. Per tale ragione mi sono detto disponibile a fare un passo di lato qualora sia necessario per replicare il modello di centrodestra proposto alle recenti elezioni Regionali e risultato vincente. Non ho mai messo i miei interessi personali al primo posto, e di certo non comincerò a farlo adesso. Potenza, la mia città, che mi sono onorato di rappresentare come sindaco, merita scelte sagge. Con la certezza che questa mia generosità consentirà di individuare il miglior candidato sindaco per la città Capoluogo della Regione Basilicata”. Lo afferma in una nota il sindaco uscente di Potenza, Mario Guarente.

Il centrodestra ufficializzerà a breve il candidato per le elezioni Amministrative dell’8 e 9 giugno prossimo che dovrebbe essere l’ex assessore alla sanità e vicepresidente della Regione Basilicata, il leghista Francesco Fanelli.

