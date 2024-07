Francavilla Fontana, un salto nel passato con i “ragionieri” della classe quinta A

Un salto nel passato: è quello che hanno fatto i compagni di classe della quinta A (1973-1974, anno del diploma della ragioneria), oggi Commerciale “Calò” di Francavilla Fontana. Alcuni si sono ritrovati dopo alcuni anni. E’ stato bello ricordare e un po’ rivivere anche solo per poco tempo, momenti condivisi pieni di emozioni positive e negative, angosce per le interrogazioni ed episodi ricordati e rivissuti come allora.

Il ritrovarsi tra ex compagni di scuola rappresenta una esperienza potenzialmente ricca di significato. Nulla rende il ciclo dell’esistenza più tangibile nel vedere i propri compagni di classe cresciuti e, a tutti gli effetti, invecchiati. E’ un po’ come continuare a leggere, come dicono gli esperti, un romanzo di vita, di tante storie differenti, ma tutte partono da un’esperienza di vita condivisa, con un senso di profonda intimità reciproca.

Questi gli allora “ragionieri”: Salvatore Chirico, Donato Arces, Vito Campanella, Orlando Furioso, Domenico Dellomonaco, Ezio Tardio, Pasquale Biasi (nella foto accovacciati da sinistra a destra); Lucia Chionna, Palma Guarini, Lorenza Gagliani, Anna Cinieri, Antonietta Annichiarico, Francesco Converti, Eloisa Camarda, Ciro Alabrese, Clara Landolfa, Angela Ddi Palmo, Lucia Schifone (in piedi da sinistra a destra); Cosimo Balestra e Giuseppe Almiento (in alto da sinistra).

