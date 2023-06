Francavilla Fontana, un parco in omaggio alle Madri Costituenti

Domani mattina alle 10 l’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana intitolerà alle Madri Costituenti l’area verde di via Barbaro Forleo in prossimità di Castello Imperiali. L’iniziativa, nata da una mozione approvata all’unanimità dal consiglio comunale nel 2021, intende omaggiare le donne che hanno contribuito alla redazione della Costituzione Italiana che proprio quest’anno compie 75 anni. Il Comune ha individuato l’angolo verde di via Barbaro Forleo in quanto luogo simbolo dell’incontro tra diverse generazioni. Proprio quest’area, grazie all’installazione di alcuni giochi per bambini, negli ultimi anni si è trasformata da semplice grande aiuola in un punto di socialità molto frequentato dalle famiglie del quartiere dove ha luogo ogni sabato il mercato.

