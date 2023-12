Francavilla Fontana, “Un nuovo umanesimo è possibile”: lo racconta il professore Attanasi

“Un nuovo umanesimo è possibile”, con sottotitolo “la cronaca del pensiero”, è il titolo del libro curato da Giuseppe Attanasi, docente e preside in pensione ed ex sindaco di Francavilla Fontana. La pubblicazione verrà presentata oggi mercoledì alle 17.30 al Castello Imperiali. A porgere i saluti il sindaco Antonello Denuzzo. Interverrà la dottoressa Veronica Tomaselli. Declameranno i professori Chiara Taurisano e Giorgio Rosso. Condurrà la serata il professore Mimmo Tardio. Concluderà l’autore con un suo pensiero finale.

“La forza della democrazia sta nel riferimento costante da parte del popolo e della classe dirigente ad un’etica condivisa, ad una moralità pubblica che costituisca il cemento dei diritti di comunità universalmente accettati”, parole d’augurio per la storia che stiamo vivendo da parte dell’autore del libro Giuseppe Attanasi.

