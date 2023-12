Brindisi, dipendenti degli asili nido senza stipendi: ‘Siamo vittime di un ricatto’

Senza stipendio. Anche a Natale. I dipendenti degli asili nido di Brindisi dicono basta e proclamano uno sciopero dei lavoratori di tutte le strutture cittadine per il prossimo 12 gennaio. Secondo i sindacati il Comune avrebbe pagato regolarmente la cooperativa ‘Gialla’ che ha in gestione gli asili ma questa “avrebbe richiesto ai suoi dipendenti di diventare soci della stessa per avere la garanzia dello stipendio”.

