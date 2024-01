Francavilla Fontana, telecamere di videosorveglianza nel quartiere San Lorenzo

In corso a Francavilla Fontana gli interventi per la sicurezza del territorio con l’installazione di un impianto di videosorveglianza e il recupero dell’immobile di piazza Caliandro. In atto la messa in opera di 37 telecamere e 7 varchi dotati di lettura targhe in viale Abbadessa, via Carlo Alberto dalla Chiesa, via Parri, via Pietro Di Castri, via Pio La Torre e via Calamandrei. Tutti i dati raccolti saranno trasmessi in tempo reale alla sala operativa che sarà realizzata nel Comando della polizia locale e messi a disposizione di tutte le forze dell’ordine. Grazie al finanziamento di 3,5 milioni di euro ottenuto dalla Regione Puglia – commenta il sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo avviato un percorso di rigenerazione del quartiere che tocca tutti gli aspetti della vita dei residenti”.

