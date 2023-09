Francavilla Fontana, precipita dal terrazzo: muore 43enne

FRANCAVILLA FONTANA – Muore sul colpo dopo essere precipitato dal terrazzo. Almeno, questa è la prima ricostruzione della tragedia avvenuta in via Angelo Cavallo, a Francavilla Fontana. Lì, in una privata abitazione, è stato rinvenuto il corpo di un 43enne, da qualche ora irreperibile ai suoi cari. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che l’uomo stesse effettuando dei lavoretti sul tetto e che sia accidentalmente caduto. Il poveretto indossava dei guanti da lavoro e una maschera protettiva. Vicino alla salma c’era una smerigliatrice. Sul posto, i carabinieri della compagnia al comando del capitano Alessandro Genovese e il medico legale Giovanni Taurisano.

