Bari: operato camionista rimasto schiacciato, è in coma

È in coma farmacologico ed è ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari, il camionista di 55 anni rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 22 settembre nel porto di Bari. L’uomo, che ha diverse lesioni a costole e scapole, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura vertebrale riportata nell’impatto col carrello del suo mezzo pesante. A eseguire l’intervento chirurgico è stata l’equipe di Neurochirurgia. La prognosi è riservata. Sull’accaduto indagano gli agenti della Polmare.

