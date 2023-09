Bari: camionista schiacciato da carrello del suo tir, è grave

Un camionista italiano di 55 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella serata di venerdì 23 settembre nell’area commerciale del porto di Bari. Pare che l’uomo stesse controllando il suo mezzo quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polmare, il carrello del tir lo ha travolto, schiacciandolo. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che lo ha soccorso, stabilizzato dopo un arresto cardiaco e trasportato in codice rosso per i politraumi riportati al Policlinico di Bari, dove è ricoverato in prognosi riservata.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp