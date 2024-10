Francavilla Fontana, parte cantiere per 8 alloggi residenziali

Partito a Francavilla Fontana il cantiere per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica. Nelle scorse ore Arca Nord Salento ha avviato nel quartiere Peschiera, nei pressi della caserma dei Carabinieri, i lavori di costruzione di un edificio di edilizia residenziale pubblica con 8 alloggi. Il progetto del nuovo stabile, che ha un valore stimato di circa 900 mila euro, ha ottenuto un finanziamento di 720 mila euro dal programma regionale dell’Abitare Sostenibile e Solidale, frutto di una stretta collaborazione tra Arca Nord Salento e Amministrazione Comunale.

“Dopo una lunga attesa – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – riparte l’edilizia residenziale pubblica nella nostra Città. Questi 8 nuovi alloggi contribuiranno ad alleviare l’emergenza abitativa che tocca da vicino molti nostri concittadini”. L’edificio sarà realizzato con criteri di sostenibilità ambientale, tanto da configurarsi come NZEB (Nearly Zero Energy Building), ovvero ad elevata efficienza energetica. La nuova costruzione, oltre ad essere energeticamente efficiente, è stata progettata in modo da sfruttare al meglio le risorse naturali disponibili come il sole e il vento. L’intero fabbricato sarà alimentato da energia da fonti rinnovabili e dotato di impianti tecnologicamente avanzati.

“L’idea di fondo – afferma l’assessore alle Politiche Abitative Domenico Attanasi – è superare il concetto di edilizia residenziale pubblica intesa come contenitore anonimo. Il progetto risponde ai principi di sostenibilità ambientale ed economica con 8 alloggi confortevoli ed a basso impatto ambientale. Sin dal nostro insediamento abbiamo lavorato per fronteggiare al meglio l’emergenza abitativa che tocca principalmente le fasce più deboli della popolazione”.

Prosegue, intanto, il lavoro della commissione che sta valutando le 150 istanze pervenute nei termini previsti dal bando per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica per definire la nuova graduatoria degli aventi diritto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author