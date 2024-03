Francavilla Fontana, le Olimpiadi del papà del nido “Le Coccinelle”

FRANCAVILLA FONTANA – Sport, salute e alimentazione al centro di una speciale Festa del papà organizzata presso il Palazzetto dello sport di Francavilla Fontana dall’asilo nido comunale “Le Coccinelle”. Facendo fede al più ampio progetto annuale dedicato alla corretta alimentazione alla base dell’attività sportiva, presso il Palasport del quartiere Peraro sono andate in scena “Le mini olimpiadi del papà” che hanno visto proprio i genitori di alunni ed alunne cimentarsi con alcune prove sportive a caccia di simpatiche medaglie “coniate” per l’occasione.

Infine, per compensare lo sforzo atletico, mamme, papà, bambini e bambine si sono rifocillati con delle fette di ananas fresco. All’evento, c’era anche il presidente del consiglio Comunale Maurizio Bruno: “è sempre formativo, anche per i “vecchietti” come me, apprendere le buone regole di vita. Se è vero come è vero che “mens sana in corpore sano”, sono certo che l’evento di oggi organizzato dal nido saprà imprimere in genitori e studenti i giusti principi dello sport e dell’alimentazione. È a questo, anche a questo, che – spiega Bruno – deve puntare la formazione scolastica della prima infanzia”.

