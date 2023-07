Francavilla Fontana, il meeting sulla cittadinanza sarà annunciato a Villa Regina

Sarà annunciato il prossimo 3 agosto, presso Villa Regina in contrada Rinalda a Francavilla Fontana, la prossima edizione del “Meeting della Cittadinanza Piena ed Universale”, un appuntamento dedicato ad approfondimenti tematici riguardo la famiglia, la salute, la riabilitazione, welfare e le politiche inclusive. E’ un meeting voluto da don Franco Galiano, dagli operatori e volontari della Fondazione “Opera Beato Bartolo Longo” di Latiano e costituisce un momento di riflessione su vari ambiti di intervento della stessa. Si tratta di giornate formative con il consueto momento riflessivo sulla figura del Beato latianese. L’occasione è data dalla “Giornata Vocazionale 2023” che rappresenta – si legge in una nota divulgata a mezzo social– “per noi operatori e amici dell’Opera, l’occasione per rinnovare le motivazioni carismatiche che ci accompagnano ogni giorno nel servizio di carità verso gli altri, soprattutto verso gli ultimi”. L’evento, in programma con inizio alle ore 18, che prevede una celebrazione eucaristica e rientra nel calendario degli appuntamenti estivi dell’ESTATE BARTOLIANA 2023 promossi dalla Fondazione Opera Beato Bartolo Longo.

