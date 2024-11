Francavilla Fontana, auto contro guardrail: ferita una donna

Un incidente stradale si è verificato nella giornata di martedì 13 novembre, attorno alle 14.15, sulla Statale 7 nei pressi dello svincolo per “Francavilla Est”. Una donna alla guida di una Fiat Punto ha impattato contro il guardrail che ha sfondato la vettura ferendola lievemente a un braccio. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per un primo soccorso e mettere in sicurezza l’area. La donna è stata medicata dal personale del 118. Per i rilievi del caso è al lavoro la polizia locale.

