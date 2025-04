Carenza alloggi per Polizia, SIAP Brindisi chiede intervento del Prefetto

Il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP) di Brindisi ha inoltrato una formale richiesta al Prefetto per la riattivazione delle Commissioni provinciali speciali per gli alloggi destinati alle forze dell’ordine, previste dal D.P.R. 1406/1954 e regolamentate dal D.M. del 1° giugno 1984.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale e deliberata dalla Direzione Nazionale del SIAP lo scorso 2 aprile, nasce per far fronte alle crescenti difficoltà abitative del personale della Polizia di Stato, aggravate dalla progressiva dismissione del patrimonio pubblico e dall’assenza di politiche strutturate in materia.

La segreteria provinciale del SIAP evidenzia la necessità di garantire trasparenza, equità e un quadro aggiornato sulle modalità di assegnazione degli alloggi. La richiesta mira a una convocazione urgente delle commissioni competenti, in particolare nei territori dove il caro affitti e la pressione immobiliare rendono ancora più critica la situazione.

Il sindacato assicura che continuerà a vigilare sull’evoluzione della questione, promuovendo tutte le azioni utili a tutelare il diritto a un alloggio dignitoso per gli operatori delle forze dell’ordine.

Davide Cucinelli