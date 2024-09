Francavilla Fontana, armi e droga nel quartiere San Lorenzo

FRANCAVILLA FONTANA – Uno se ne andava in giro con la mazza chiodata, l’altro con alcune munizioni. Entrambi sono stati denunciato dai carabinieri del Nor della compagnia di Francavilla Fontana che, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto nel quartiere San Lorenzo hanno anche arrestato in flagranza di reato un 42enne, già noto alle forze dell’ordine, per il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è trovato in possesso di materiale per il confezionamento di eroina, nonché di una consistente somma di denaro contante ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Armi e droga nel quartiere San Lorenzo

Inoltre, come detto, i militari hanno anche denunciato un 18enne per detenzione abusiva di armi. Il giovane circolava alla guida della propria autovettura con al seguito una mazza chiodata predisposta artigianalmente. Il giovane è stato anche segnalato all’Autorità amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana per uso personale. Infine, i carabinieri hanno denunciato pure un 35enne per detenzione abusiva di munizioni. L’uomo era in possesso di 4 cartucce calibro12. Lo stesso è stato segnalato all’Autorità amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina, per uso personale. Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sottoposte a sequestro amministrativo. I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire elevati standard di sicurezza ai residenti del quartiere e aumentare la percezione di sicurezza.

