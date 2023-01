FRANCAVILLA FONTANA – Loro, i diretti interessati, fanno finta di niente. Eppure, la nuova immagine di copertina dei consiglieri comunali di Direzione Francavilla su Facebook lascia intendere la nascita di una nuova lista in odor di civismo in vista delle amministrative in programma a Francavilla Fontana. Loro, i diretti interessati, ovvero i consiglieri comunali Dario Mancino, Giuseppe Bellanova e Giacomo Gallone, oltre al coordinatore Romeo Lippolis, non negano e non confermano, ma, in un modo o in un altro, la lista “Noi Francavillesi” sarà della partita, sostituendo presumibilmente il movimento Direzione Francavilla. Impossibile stabilirne la collocazione politica: scomparsa la matrice “fittiana”, che non ha impedito al gruppo consiliare di sostenere la maggioranza che regge l’amministrazione del sindaco Antonello Denuzzo nel corso di questa legislatura, la nuova e presunta lista, forte di un consenso politico personale in dote ai suoi principali esponenti, potrebbe essere corteggiata tanto dal centrodestra quanto da “Città Futura”. Si vedrà.

Centrodestra, spunta un quarto nome

Nel frattempo, fronte centrodestra, dopo la “fuga di notizie” sulla rosa di tre candidati – l’imprenditore Sergio Lippolis, il segretario cittadino di FdI Michele Iaia e un giovane militare dell’aeronautica – ecco spuntare un altro nome: quello dell’ex consigliere comunale di centrodestra Gianni Capuano. I contatti sono stati già avviati e la sensazione è che, nel giro di due settimane, la coalizione dovrà convergere sul nome del candidato sindaco da contrapporre a “Città Futura”. Infine, resta aperto il confronto nel Partito Democratico, diviso tra l’appoggio all’amministrazione uscente e una “terza via” che sia alternativa tanto al centrodestra quanto a Città Futura.