CRISPIANO – Avrebbe tentato di investire un carabiniere forzando un posto di blocco. Ne è nato un inseguimento conclusosi con l’arresto di un 37enne stattese da parte dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Massafra.

In particolare, all’alt dei militari, l’uomo, invece di accostare e fermare l’auto per un controllo di routine, avrebbe accelerato, costringendo uno dei due carabinieri a spostarsi in tutta fretta di lato, per evitare di essere travolto.

Da qui la tentata fuga dell’uomo, a tutta velocità, nel centro abitato di Crispiano, mettendo in pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni, per poi essere raggiunto e fermato dagli uomini dell’Arma.

L’uomo ristretto ai domiciliari, dovrà difendersi dall’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Condividi su...



Linkedin

email