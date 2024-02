Fornitura gas, Consiglio Stato accoglie appello Acciaierie d’Italia

“Il Consiglio di Stato, riunitosi il 13 febbraio 2024 in camera di consiglio, ha accolto l’appello cautelare presentato da Acciaierie d’Italia S.p.A per la sospensione dell’ordinanza nr. 00024/2024 del Tar della Lombardia inerente alla fornitura di gas ad Acciaierie d’Italia da parte della SNAM, rinviando la decisione definitiva alla pronuncia di merito da parte del Tar Lombardia”. Così in una nota Acciaierie d’Italia.

