BARI – A un anno dalla sua creazione, la Fondazione Pugliesi per la Musica si racconta all’interno del mondo del Terzo Settore pugliese e lo fa con una giornata di studi dedicata al settore presentando i risultati delle attività filantropiche, di ricerca, concertistica ed editoriale degli ultimi 12 mesi e la progettualità per il 2024.

La Fondazione Pugliesi per la Musica – Ente Filantropico del Terzo settore è una fondazione di natura privatistica che mira, tra l’altro, a promuovere lo studio e la ricerca sugli autori pugliesi finora poco conosciuti, nonostante la fama dagli stessi riscossa in vita, nonché a favorire l’avvicinamento delle giovani generazioni di musicisti a questi artisti. I “Pugliesi per la Musica” sono quei pugliesi – per progenie, nascita, residenza e domicilio – che amano la musica di ogni genere e che intendono supportare le iniziative culturali svolte dai musicisti, dagli studiosi e operatori musicali e coreutici

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp