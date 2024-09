Foggia, ufficiale Capuano: ‘Pronto a riportare la squadra dove merita’

Il Foggia ha ufficializzato l’arrivo di Ezio Capuano come nuovo tecnico della prima squadra. L’allenatore, nato a Salerno nel 1965, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2025, con un’opzione per il rinnovo.

Capuano, che ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 1988 con l’Ebolitana, ha accumulato una vasta esperienza nelle panchine della Serie C. Tra le squadre da lui allenate figurano Altamura, Cavese, Trapani, Puteolana, Taranto, Nocerina, Juve Stabia, Paganese, Potenza, Messina, Fondi, Casertana, Arezzo e Avellino. Nel 2020 aveva già avuto un breve passaggio a Foggia, prima di trasferirsi al Potenza. Nelle ultime due stagioni ha guidato il Taranto, portandolo al secondo posto nella scorsa stagione, nonostante una penalizzazione in classifica.

Nelle sue prime dichiarazioni da nuovo allenatore del Foggia, Capuano ha espresso tutto il suo entusiasmo: “Accolgo con grande entusiasmo la sfida rossonera che il presidente Canonico mi ha proposto. C’è tanto lavoro da fare per riportare questa piazza dove merita. Qualche anno fa avevo avuto la possibilità di sedermi su questa panchina per poche settimane e mi era sempre rimasto l’amaro in bocca per non aver potuto giocare le mie chance qui a Foggia”.

