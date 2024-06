Foggia, tragico incidente all’alba: 25enne perde la vita

Nella mattinata di martedì 25 giugno, mattina, un uomo di 25 anni è morto in un tragico incidente stradale avvenuto in via Mahatma Gandhi, alla periferia di Foggia. Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, intervenuta sul posto per avviare le indagini.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4.30: due persone, a bordo di una Lancia Ypsilon, stavano percorrendo la strada quando il passeggero, per ragioni ancora ignote, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo morendo sul colpo.

Si ipotizza che l’auto viaggiasse a velocità sostenuta, ma le dinamiche precise restano da accertare.

Il conducente del veicolo si è immediatamente fermato e ha chiamato il 118 e le forze dell’ordine. Tuttavia, all’arrivo dei soccorsi, non c’era più nulla da fare per il passeggero. Il conducente è stato trasportato in ospedale e sottoposto ad alcol e drug test per verificare eventuali responsabilità.

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio, pertanto non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts