Foggia – Hanno tentato di investire con l’auto il titolare di un ristorante per fuggire dal locale e non saldare il conto di 109 euro. Sarebbe accaduto nella serata di sabato 25 maggio, intorno alle 20.30, alla periferia di Foggia

” Hanno tentato di investirmi per fuggire e non pagare il conto ” avrebbe dichiarato Lin, ristoratore cinese di 29 anni , titolare del Sushi Xian denunciando l’accaduto.

4 persone, di cui 3 adulti ed un bambino, avrebbero consumato menù completo (la formula all you can eat) oltre a bottiglie di vino, acqua e dolci , 3 ore seduti al tavolo e, al momento di pagare il conto , il ristoratore avrebbe notato l’uscita dal locale prima di uno degli adulti col minore, e poi degli altri 2.

“Nel momento in cui – avrebbe raccontato il ristoratore – ho chiesto dove stessero andando, mi hanno risposto che andavano a prendere il portafogli in auto . Sono entrati in auto, alla cui guida c era già l’uomo in precedenza uscito che ha messo in moto . Mi sono messo davanti al cofano mentre loro acceleravano . Il tutto per 15 metri circa prima che io mi spostassi per evitare di farmi male” .

La scena è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza esterne. Lin ha esposto denuncia ai carabinieri

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts