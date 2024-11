Foggia, svolta sulla panchina rossonera: esonerato Zangla

Il Foggia Calcio ha annunciato la separazione da Cosimo Zangla, sollevandolo dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione arriva dopo un periodo di difficoltà per la squadra, che non è riuscita a trovare continuità nei risultati sotto la guida di Zangla. Subentrato come allenatore principale dopo aver lavorato al fianco di Ezio Capuano, Zangla non è riuscito a imprimere la svolta desiderata, con il club che ha deciso di intraprendere un nuovo percorso per cercare di migliorare il proprio cammino in campionato. Di seguito, il comunicato ufficiale del club:

“Il Calcio Foggia 1920 comunica l’esonero dell’allenatore in seconda della prima squadra Cosimo Zangla che era parte dello staff tecnico di Capuano. A Zangla il club rossonero augura le migliori fortune sportive e professionali”.

