Foggia, sette nuove spazzatrici di Amiu Puglia

FOGGIA – Dimensioni compatte, tre spazzole, un contenitore rifiuti di 5 metri cubi di capacità, un serbatoio di acqua in grado di contenere 700 litri, un sistema agevolatore per la pulizia delle strade dotato di una lancia ad idrogetto superiore e laterale. Sono solo alcune delle principali caratteristiche delle sette spazzatrici di ultima generazione dell’Amiu Puglia che entrano in funzione in queste ore inaugurando così la fase di rinnovo del parco mezzi aziendale dell’Unità Operativa di Foggia. Si tratta di un primo investimento di un milione di euro circa, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Industriale. A settembre arriveranno ulteriori 26 mezzi tra costipatori e porter, prevalentemente destinati alla raccolta differenziata.

Le spazzatrici sono dotate di un sistema di spazzamento flessibile. La presenza della terza spazzola consente di coprire superfici più estese fino a 3,5 metri di larghezza con la possibilità di spazzare contemporaneamente strada e marciapiede. La motorizzazione installata è quanto di più ecologico esistente sul mercato. La cabina è stata progettata per assicurare all’operatore un ambiente di lavoro confortevole.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author