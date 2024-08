Lucera, al via gli eventi medioevali nella fortezza Svevo Angioina

LUCERA – Sono iniziati alla grande gli “Eventi Medioevali” in programma a Lucera fino al 13 agosto e organizzati dall’Aps Cinque Porte Storiche Città di Lucera in collaborazione con il Comune. Un’atmosfera magica ha avvolto il Villaggio Medioevale allestito nella suggestiva cornice della Fortezza Svevo-Angioina, animata da figuranti in abiti medioevali che hanno proposto scorci di vita dell’epoca e momenti di rievocazione storica. Tanti i banchi di artigianato medioevale allestiti all’esterno delle mura della Fortezza, dove si è svolta anche la Sfilata delle Dame delle 5 Porte Storiche che si è conclusa con l’elezione della Dama di Porta. Non sono mancati giochi medioevali per grandi e piccoli, musica, degustazioni enogastronomiche e visite guidate.

La novità di quest’anno è la visita notturna all’interno della Fortezza: fino alle 22.30, infatti, è possibile seguire visite guidate gratuite del sito culminanti nella torre della Leonessa, dove è stata allestita la ricostruzione di uno spaccato di vita medievale del XIII secolo.

