Foggia, prosegue il ritiro di Bastia Umbra: attesa per il responso del TAR del Lazio sul Lecco

Va avanti senza particolari novità il ritiro del nuovo Foggia di mister Cudini in quel di Bastia Umbria: la squadra rossonera continua a lavorare in vista del sempre più vicino primo impegno ufficiale, fissato per le ore 18:00 di sabato 5 agosto, contro il Catanzaro di Vivarini in quel di Vibo Valentia, match valevole per il turno preliminare di Coppa Italia. I satanelli partiranno alla volta della Calabria nella giornata di venerdì e faranno ritorno in terra umbra subito dopo la gara per rimanerci fino al successivo 11 agosto, data per la quale è previsto il rientro definitivo allo Zaccheria. Cudini fa il massimo con il materiale a disposizione, materiale davvero scarno a livello numerico: a Dalmasso, Rizzo, Garattoni, Di Noia, Schenetti, Peralta e Beretta, unici rappresentanti del gruppo che un mese e mezzo fa sfiorò la promozione in Serie B, si aggiungono i rientranti da prestito Papazov, Tonin e Vitali e i tantissimi giovani aggregati alla prima squadra, tra cui anche l’ex Fidelis Andria Marino, già in ritiro ma non ancora ufficializzato dal club. A casa, come noto, i vari Nobile, Odjer, Vacca e Vuthaj, che non rientrano più nei piani della società, mentre dovrebbe aggregarsi alla restante parte del gruppo nelle prossime ore Marco Frigerio, l’uomo più attenzionato sul mercato, anche lui quasi certamente prossimo alla partenza.

In assenza di ulteriori aggiornamenti sul mercato in entrata, almeno per il momento, l’attenzione si sposta tutta su quello che avverrà nelle prossime ore nelle aule dei tribunali: si discuterà infatti nel pomeriggio odierno il ricorso del Lecco al Tar del Lazio contro l’esclusione dalla prossima Serie B. Spettatrice più che interessata la società rossonera, sconfitta proprio dai blucelesti nella finale playoff e intenzionata a portare avanti fino in fondo la sua battaglia per essere eventualmente ammessa alla cadetteria al posto loro. Un’eventuale bocciatura del ricorso presentato dai lombardi terrebbe, in questo senso, la fiammella della speranza ancora accesa, anche se ad avere la priorità al momento resterebbe il retrocesso Perugia.

